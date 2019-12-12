В Ярославле уничтожили поддельные запчасти для двигателей

СЕГОДНЯ 12:16 2019-12-12T12:16:12+03:00

Поддельные запчасти хозяин конторы планировал продавать по 246 рублей за штуку. ФОТО: УФССП по Ярославской области

Все они были с логотипом ЯМЗ

Изменить размер текста: A A

В Ярославле судебные приставы уничтожили крупную партию конфиската. Более сотни запчастей, на которых стоял логотип известной заводской марки, продавались незаконно.

Производство корпусов водяного насоса для двигателей организовал директор фирмы по обработке металлических изделий. И все бы ничего, но готовую продукцию он маркировал товарным знаком ЯМЗ. Естественно, ни разрешения правообладателя, ни каких-либо других документов у него не было. Поддельные запчасти хозяин конторы планировал продавать по 246 рублей за штуку.

- В отношении предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении, суд принял решение котрафакт уничтожить, более 100 поддельных запчастей уже отправлены на утилизацию, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

А руководитель фирмы мало того, что лишился товара, приготовленного для продажи, так еще и должен заплатить штраф – 25 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU