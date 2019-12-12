Дольщикам ярославского ЖК «Солнечный» дадут компенсации за неполученные квартиры

СЕГОДНЯ 11:45 2019-12-12T11:45:27+03:00

В этом году в Ярославской области решен вопрос по семи проблемным объектам. ФОТО: правительство Ярославской области

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Фонд защиты прав дольщиков принял решение о выплате компенсаций 150 дольщикам ЖК «Солнечный», которые принадлежат компании «Альянс». На данный момент строения готовы на 35%, но специалисты обнаружили огромное количество дефектов. Замечания были как к самим работам, так и к использованным материалам. Все это снизило качественные показатели конструкций и эксплуатационные характеристики инженерных сетей, увеличило сроки завершения строительства и сметную стоимость. Поэтому достраивать дома ЖК стало нецелесообразно.

Размер компенсаций будет рассчитываться индивидуально на основании отчета независимого специалиста о цене квадратного метра равнозначных жилых помещений на первичном рынке, умноженной на площадь квартиры. Правда, с поправкой – максимально учтенная площадь должна быть не более 120 квадратных метров.

В этом году в Ярославской области решен вопрос по семи проблемным объектам. Либо принимались решения о достройке домов, либо предоставлялись квартиры в других домах.

ИСТОЧНИК KP.RU