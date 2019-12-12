В Рыбинске пропал кудрявый рыжий подросток

СЕГОДНЯ 11:22 2019-12-12T11:22:16+03:00

Влад Перепелкин ушел из дома два дня назад

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В Рыбинске пропал школьник. 14-летний Влад Перепелкин ушел из дома 10 декабря в микрорайоне Веретье-2 и до сих пор не вернулся. Где мальчик находится сейчас, неизвестно.

На вид Владу около 14 лет, невысокого роста, примерно 160 см, худощавый, у мальчика кудрявые светло-рыжие волосы и карие глаза.

Был одет в синюю парку с капюшоном, синие джинсы, черные ботинки. При себе имел синий рюкзак.

Если вы видели Влада после 10 декабря или знаете, где он может находиться, пожалуйста, обратитесь в полицию по телефонам: 02, 102, 112. Или по номеру 89109640838 - ЯрСпас

ИСТОЧНИК KP.RU