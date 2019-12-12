2019-12-12T11:02:12+03:00
Спорт

Ярославец завоевал бронзу на первенстве мира по прыжкам на батуте в Токио

Егор Сухоребров – воспитанник школы олимпийского резерва № 8
Роман РЫЖИКОВ
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Ярославский атлет занял третье место в категории 13-14 летЯрославский атлет занял третье место в категории 13-14 летФото: Правительство Ярославской области
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На первенстве мира по прыжкам на батуте в Токио бронзовую медаль завоевал подросток из Ярославля. Егор Сухоребров – воспитанник спортшколы олимпийского резерва № 8. На соревнованиях, которые прошли в столице будущих Олимпийских игр, он выступал в категории 13-14 лет. Конкуренцию спортсменам российской сборной составили 800 атлетов из 40 стран.

Поздравляем Егора и желаем крепкого здоровья, яркой и успешной спортивной карьеры!

Напомним, на днях ярославские тайские боксеры вернулись с ежегодного турнира среди проаматоров, где они завоевали три золота и одно серебро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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