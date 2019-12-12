Росгвардейцы задержали ярославца, укравшего из закрытого магазина алкоголь
Злоумышленника нашли по приметам
Возбуждено уголовное делоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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ЧП произошло ночью в Заволжском районе. Мужчина разбил стекло в сетевом магазине, забрался внутрь и вынес из торговой точки алкоголь и продукты. Наел и напил вор на шесть тысяч рублей.
Сытого и довольного его и задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии во время патрулирования района. Вор спокойно стоял на остановке общественного транспорта на улице Спартаковской, видимо, считал, что все ему сойдет с рук и никто его не ищет. Нонет. Ярославца доставили в полицию, возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU