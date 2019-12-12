2019-12-12T10:33:48+03:00
Происшествия

Житель Ярославской области дал позвонить и лишился мобильника

Его приятель продал телефон соседу с нижнего этажа
Екатерина РЯБЦЕВА
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Мошенник сбыл телефон всего за тысячу рублейМошенник сбыл телефон всего за тысячу рублейФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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У 34-летнего местного жителя Переславля-Залесского украли телефон. К мужчине подошел его знакомый и попросил позвонить. Наивный приятель согласился. Мошенник взял гаджет, спустился на этаж ниже и продал его за тысячу рублей.

Потерпевший пошел в полицию и рассказал о случившемся.

Выяснилось, что недобросовестный знакомый уже был судим ранее. Он во всем сознался, и телефон вернулся в руки хозяину.

– Следственным отделом ОМВД России по городскому округу городу Переславль-Залесский возбуждено уголовное дело, – прокомментировали ситуацию в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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