Житель Ярославской области дал позвонить и лишился мобильника
Его приятель продал телефон соседу с нижнего этажа
Мошенник сбыл телефон всего за тысячу рублейФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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У 34-летнего местного жителя Переславля-Залесского украли телефон. К мужчине подошел его знакомый и попросил позвонить. Наивный приятель согласился. Мошенник взял гаджет, спустился на этаж ниже и продал его за тысячу рублей.
Потерпевший пошел в полицию и рассказал о случившемся.
Выяснилось, что недобросовестный знакомый уже был судим ранее. Он во всем сознался, и телефон вернулся в руки хозяину.
– Следственным отделом ОМВД России по городскому округу городу Переславль-Залесский возбуждено уголовное дело, – прокомментировали ситуацию в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU