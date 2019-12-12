Жителя Рыбинска поймали пьяным за рулем и возбудили уголовное дело
Молодой человек уже привлекался за такое же правонарушение
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Ранним утром недалеко от 1-й Выборгской улицы сотрудники ГИБДД остановили французскую иномарку «Пежо». За рулем находился 27-летний молодой человек. Парень был пьян, но это не мешало ему управлять машиной.
– Ранее житель Рыбинска уже был привлечен к ответственности за совершение аналогичного правонарушения и лишен права управления транспортными средствами, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
На безответственного водителя возбудили уголовное дело. Теперь он ответит за свою халатность перед законом.
ИСТОЧНИК KP.RU