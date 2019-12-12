Жителя Рыбинска поймали пьяным за рулем и возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 10:09 2019-12-12T10:09:49+03:00

Молодой человек уже привлекался за такое же правонарушение

Изменить размер текста: A A

Ранним утром недалеко от 1-й Выборгской улицы сотрудники ГИБДД остановили французскую иномарку «Пежо». За рулем находился 27-летний молодой человек. Парень был пьян, но это не мешало ему управлять машиной.

– Ранее житель Рыбинска уже был привлечен к ответственности за совершение аналогичного правонарушения и лишен права управления транспортными средствами, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На безответственного водителя возбудили уголовное дело. Теперь он ответит за свою халатность перед законом.

ИСТОЧНИК KP.RU