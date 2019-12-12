2019-12-12T09:20:26+03:00
Происшествия

В Ярославской области девятиклассник домогался до мальчика-первоклашки

Ученик девятого класса приставал к ребенку в Рыбинске
Роман РЫЖИКОВ
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Старшеклассник пытался раздевать ребенкаСтаршеклассник пытался раздевать ребенкаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В одной из школ Рыбинского района произошел ужасный инцидент. Ученик старших классов пытался соблазнить первоклашку. Девятиклассник заманивал мальчика планшетом.

- Подросток трогал первоклашку и пытался раздевать, — сообщает источник 76.ру.

Ребенок сопротивлялся, а потом и вовсе рассказал обо всем родителям. Взрослые тут же обратились в полицию.

- Следственными органами СК России по Ярославской области в отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия, подросток содержится под стражей, - рассказали в следственном комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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