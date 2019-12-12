В Ярославской области девятиклассник домогался до мальчика-первоклашки
В одной из школ Рыбинского района произошел ужасный инцидент. Ученик старших классов пытался соблазнить первоклашку. Девятиклассник заманивал мальчика планшетом.
- Подросток трогал первоклашку и пытался раздевать, — сообщает источник 76.ру.
Ребенок сопротивлялся, а потом и вовсе рассказал обо всем родителям. Взрослые тут же обратились в полицию.
- Следственными органами СК России по Ярославской области в отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия, подросток содержится под стражей, - рассказали в следственном комитете.
ИСТОЧНИК KP.RU