Нож в спину в обмен на гостеприимство: хозяина квартиры под Ярославлем жестоко убили

СЕГОДНЯ 21:15 2019-12-11T21:15:04+03:00

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В Некрасовском районе Ярославской области произошло убийство. В поселке Защитный был зарезан 34-летний мужчина. В тот роковой вечер он принимал гостей в своей квартире. Застолье обернулось трагедией.

Все случилось в четверг, 5 декабря. Компания знакомых собралась дома у одного из друзей, чтобы выпить. Между хозяином и одним из гостей произошла крупная ссора. По версии следствия, 41-летний мужчина схватил кухонный нож и несколько раз всадил его в спину обидчика. Тот скончался до приезда врачей и полиции.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ярославской области по взаимодействию со СМИ Кристина Гузовская.- Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU