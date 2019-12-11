Сахалин и в матче чемпионата был сильнее нашей «Бури»

СЕГОДНЯ 20:38 2019-12-11T20:38:21+03:00

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Начало практически повторного матча «Буревестника» в Южно-Сахалинске лишь отчасти повторяло недельной давности кубковый поединок тех же команд. Разница была в том, что на паркете уже могли появляться легионеры. Последнее казалось в пользу «Бури», где большинство атак заканчивалось результативно, причем, даже из-за дуги без промаха. Очень классно подопечные Михаила Терехова отрабатывали в защите, чем создавали базу для перевеса в счете. Все это и позволило реализовать некоторое отличие от проигранного кубкового матча, где хозяева выиграли по каждой четверти.

Но едва стартовала вторая четверть, что-то в игре «Бури» стало тревожить. И не только потому, что наш перевес плавно растворился под атаками «Востока-65». Вдруг обнаружилась странная вещь – у нашего «столба» Ивана Нелюбова жуткая проблема с «данками», то есть именно с тем козырем Ивана, которым он, как гвоздем, может буквально вбивать, пользуясь своим высоким ростом, мяч в кольцо «Востока». Несколько раз подряд Ивана то Джастин Роберсон, то Сергей Токарев, то Александр Корчагин хитрыми пасами через частокол рук и ног соперников выводили на беззащитное кольцо «Востока», но раз за разом кольцо будто выплёвывало мяч. Самое удивительное, что по игре Иван стал самым результативным в «Буревестнике», набрав 23 очка. Реализуй Иван хотя бы пять «данков», он стал бы самым результативным игроком матча вообще. Но главное, игра во второй четверти потекла бы по другому сценарию. И не только из-за дополнительных очков от «данков» Нелюбова.

Дело в том, что наши разыгрывающие, чувствуя тут неладное, просто перестали играть такие комбинации. Что случилось у Нелюбова с «данками», наверно, тренеры разберутся. Похоже, что Иван колотил мячом не вертикально вниз, а под углом, попадая в обод, от которого мяч отскакивал. Так что, придется Ивану поработать на тренировках над изменением угла атаки. «Данки» Нелюбова должны стать очень опасным орудием «Бури». Пока «данки» у нас не получались, хозяева до большого перерыва сделали ошеломляющий рывок, не только отыграв отставание, но и создав двузначный отрыв. Смена «декораций» просто вывела всю «Бурю» из равновесия. У наших участились ошибки и потери, но главное, пропала уверенность в своих действиях. К тому же, со стороны судей проявлялось некоторое поддавливание на наших игроков в форме придирчивости.

Попытки Михаила Терехова активизировать своих игроков на придирки наталкивались. Когда же Терехов экспансивно указал на это судьям, то немедленно получил технический. Это еще больше накалило Терехова, через минуту получившего еще один технический. Скрепя всеми нервами, Терехов прекратил общения с судьями, но обстановка на паркете не изменилась. За исход матча уже можно было не сомневаться. Последние минуты матча уже шли без особой борьбы и никакого интереса не представляли. Интрига оставалась одна – наберет ли «Восток» сотню. Набрал. Хотя со скрипом

«Восток-65» (Южно-Сахалинск) – «Буревестник» - 102 : 76 (18:23, 31:15, 24:19, 29:19

ИСТОЧНИК KP.RU