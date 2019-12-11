В Ярославской области за незаконную вырубку елей грозит штраф и тюрьма

СЕГОДНЯ 16:46 2019-12-11T16:46:00+03:00

С 15 декабря по 7 января будет усилен режим патрулирования лесного фонда

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В Ярославской области с 15 декабря по 7 января будет усилен режим патрулирования лесного фонда. Пресекать незаконную вырубку елей будет специальный новогодний патруль.

- В регионе разрешено вырубить 409 елок перед Новым годом. Аукционы на право предпраздничной заготовки деревьев уже проведены, - уточнили в пресс-службе Правительства Ярославской области. - Нарушитель обязан возместить вред, нанесенный лесному хозяйству, и будет привлечен к административной или уголовной ответственности.

За незаконную вырубку деревьев предусмотрены штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU