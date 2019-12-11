2019-12-11T16:46:00+03:00
Общество

В Ярославской области за незаконную вырубку елей грозит штраф и тюрьма

С 15 декабря по 7 января будет усилен режим патрулирования лесного фонда
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Пресекать незаконную вырубку елей будет специальный новогодний патруль.Пресекать незаконную вырубку елей будет специальный новогодний патруль.Фото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

В Ярославской области с 15 декабря по 7 января будет усилен режим патрулирования лесного фонда. Пресекать незаконную вырубку елей будет специальный новогодний патруль.

- В регионе разрешено вырубить 409 елок перед Новым годом. Аукционы на право предпраздничной заготовки деревьев уже проведены, - уточнили в пресс-службе Правительства Ярославской области. - Нарушитель обязан возместить вред, нанесенный лесному хозяйству, и будет привлечен к административной или уголовной ответственности.

За незаконную вырубку деревьев предусмотрены штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ночь, улица, фонарь... Нуар, опасный для жизни
Ярославские приставы рассекретили секретную сделку
В Углич доставили новогоднюю ёлку
Что нельзя делать во время «НаШествия» Дедов Морозов в Рыбинске
В Ярославле увеличат число трамваев
Пьяный ярославец пытался уехать от сотрудников ДПС, но попался
Дмитрий Миронов высказался по поводу многоэтажной застройки Заволжья
В Ярославль приедет Дед Мороз из Великого Устюга
В Ярославской области за год браконьеры нанесли 23 миллиона рублей ущерба охотничьим ресурсам
В Ярославской области задержали пятерых преступников в федеральном розыске
Житель Ярославской области примерил новые кроссовки, ударил продавца по лицу и выбежал из магазина
В Ярославской области бесплатно покажут кино
В Ярославле отремонтировали автобусы и начали ремонт троллейбусов
Костромича осудили за кражу украшений у сожительницы из Ярославля
Токийский дрифт по-ярославски: внедорожник уходил от погони по центральным улицам 30 минут
Ярославские следователи передали в суд дело женщины, которая привязывала приемного сына к столбу
В Ярославле волонтеры будут помогать водителям искать объездные пути на Тутаевском шоссе
Город Ярославской области вошел в чисто тех, где можно снять самый дешевый коттедж на Новый год
В Ярославле бомж может сесть на 10 лет за нападение на собутыльника
Ярославские чемпионки завоевали пять медалей в финале Кубка мира по плаванию в ластах
В Ярославской области откроется резиденция Рыбинской снежинки
В Ярославле для жителей 12 микрорайона оборудуют дополнительный подъездной путь
Актер ярославского ТЮЗа стал лауреатом «Золотой маски»
Агрессивную жительницу Брагино в Ярославле осудили за нападение на полицейского
Ярославский детский сад, где воспитанники избили девочку, остался без заведующей
Ярославский клуб «Боец» привез три «золота» с турнира по тайскому боксу в Воронеже
В детской поликлинике Ярославля открылся современный лор-кабинет