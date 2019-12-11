Ярославские приставы рассекретили секретную сделку

СЕГОДНЯ 15:36 2019-12-11T15:36:38+03:00

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Ярославец, после развода с женой в 2015 году, должен был выплачивать алименты не только на детей, но и содержание своей экс-супруги. Долги перед детьми мужчина погасил довольно быстро, а вот переводить деньги женщине категорически отказывался. Накопился долг в 227 тысяч рублей. Ярославец давал незначительные суммы, но положения это не спасало.

И тут должник решил продать свою квартиру, но так, чтобы об этой сделке ничего не стало известно судебным приставам. Не вышло. Сотрудник ведомства узнал время и место совершения сделки и пришел на нее.

- Должник получил от покупателя 600 тысяч рублей и уже в отделе денежные средств арестовали и изъяли. Взыскав задолженность в полном объеме, приставы перечислили 227 тысяч рублей взыскателю, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU