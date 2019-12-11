В Углич доставили новогоднюю ёлку

СЕГОДНЯ 15:36 2019-12-11T15:36:13+03:00

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Процессия с лесной красавицей продвигалась к месту назначения более двух часов. Накануне на улице Ярославской её встретили глава района Анатолий Курицин и глава города Светлана Ставицкая.

Высота елка 22 метра, в обхвате - 10 метров. Специалисты МБУ «Служба городского хозяйства» присмотрели её ещё в октябре неподалёку от города по Ярославской дороге. Доставили дерево при участии специалистов энергетиков Угличского филиала МРСК Центра, которые обеспечивали сохранность электрических проводов.

К вечеру главная ёлка района заняла своё место на Успенской площади. 14 декабря, в субботу, всех угличан ждут на площади, чтобы торжественно зажечь новогодние огни и дать старт самым любимым праздникам, сообщает администрация района.

ИСТОЧНИК KP.RU