2019-12-11T14:26:12+03:00
Общество

В Ярославле увеличат число трамваев

Так городские власти собираются бороться с транспортным коллапсом в Брагино
Полина Вачнадзе
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Так выглядела объездная дорога на улице ПашуковскойТак выглядела объездная дорога на улице ПашуковскойФото: Мэрия Ярославля
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Два дня прошло с закрытия участка Тутаевского шоссе, а жители Дзержинского района уже натерпелись по полной. Утром и вечером Брагино стоит в пробках.

Вчера специалисты изучали ситуацию на месте и нашли ряд, мягко говоря, недостатков в организации объездных путей и работе светофоров. В связи с этим на оперативном совещании в мэрии было решено увеличить количество трамваев в часы пик, кстановить дополнительные знаки, запрещающие остановку и парковку на улицах Панина и Строителей, а также изменить интервал работы светофоров для увеличения проходимости транспорта.

Подрядную компанию обязали в самое ближайшее время закончить ямочный ремонт на Ленинградском проспекте и лучше контролировать состояние временных объездных путей. Напомним, что вчера наскоро сделанная объездная дорога на улице Пашуковской продержалась всего несколько часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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