Дмитрий Миронов высказался по поводу многоэтажной застройки Заволжья

СЕГОДНЯ 14:11 2019-12-11T14:11:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Ярославской области поддержал протестующих против многоэтажной застройки в Заволжском районе. Дмитрий Миронов выступил с публичным заявлением на своей странице в социальных сетях. Глава региона рекомендовал начать с изменений в существующих нормах и, в первую очередь, начать с инфраструктуры района.

- Строить новые микрорайоны надо, но при этом необходимо позаботиться о дорогах, больницах, детских садах и школах, -заявил он.- Идя навстречу пожеланиям жителей, рекомендую району не увеличивать этажность и внести изменения в существующие нормы: надо стремиться к тому, чтобы была обеспечена доступность социальных объектов как в городе, и школа должна быть рядом, и детский сад.

Кроме того, губернатор поручил департаменту строительства проконтролировать, чтобы все проекты планировки реализовывались только с учетом необходимой инфраструктуры.

Также Дмитрий Миронов потребовал оставить жителям зеленые зоны.

ИСТОЧНИК KP.RU