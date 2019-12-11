Дмитрий Миронов высказался по поводу многоэтажной застройки Заволжья
Губернатор Ярославской области поддержал протестующих против многоэтажной застройки в Заволжском районе. Дмитрий Миронов выступил с публичным заявлением на своей странице в социальных сетях. Глава региона рекомендовал начать с изменений в существующих нормах и, в первую очередь, начать с инфраструктуры района.
- Строить новые микрорайоны надо, но при этом необходимо позаботиться о дорогах, больницах, детских садах и школах, -заявил он.- Идя навстречу пожеланиям жителей, рекомендую району не увеличивать этажность и внести изменения в существующие нормы: надо стремиться к тому, чтобы была обеспечена доступность социальных объектов как в городе, и школа должна быть рядом, и детский сад.
Кроме того, губернатор поручил департаменту строительства проконтролировать, чтобы все проекты планировки реализовывались только с учетом необходимой инфраструктуры.
Также Дмитрий Миронов потребовал оставить жителям зеленые зоны.
ИСТОЧНИК KP.RU