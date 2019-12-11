В Ярославль приедет Дед Мороз из Великого Устюга

СЕГОДНЯ 14:08 2019-12-11T14:08:18+03:00

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В четвертый раз Дед Мороз из Великого Устюга отправится по городам России, чтобы поздравить детей и взрослых с наступающим праздником. В этом году он проедет по 28 городам, в Ярославль заглянет 17 декабря. Праздник начнется на Советской площади в 13.00.

Кроме большого мероприятия, на который могут прийти все желающие, Дед Мороз встретится с детьми из многодетных и малообеспеченных семей, ребятами, оставшимися без попечения родителей и у которых есть проблемы со здоровьем, побывает в социальных учреждениях и постарается исполните желания всех тех, кто написал ему письма в резиденцию и на почту dedmoroz@ntv.ru.

За три года, что существует проект, зимний волшебник проехал 40 тысяч километров и посетил более 260 социальных учреждений и 220 семей, подарил 325 тонн подарков. В прошлом году, Дед Мороз порадовал 7400 ребят сладкими подарками и угостил жителей городов 30 тысячами леденцами.

ИСТОЧНИК KP.RU