В Ярославской области за год браконьеры нанесли 23 миллиона рублей ущерба охотничьим ресурсам

СЕГОДНЯ 13:06 2019-12-11T13:06:37+03:00

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С начала года в Ярославской области сотрудники департамента охраны среды и природопользования провели более 3 тысяч рейдов. Многие из них прошли при участии полиции и охотничьих инспекторов. Они привлекли к административной ответственности 435 нарушителей и наложили штрафов более чем на 420 тысяч рублей. Четыре человека остались без права охоты, а восемь материалов дела рассматриваются в суде.

Охотничьим ресурсам области нанесен ущерб более 23 миллионов рублей.

Например, в Угличском районе к уголовной ответственности привлекли четырех браконьеров, которые незаконно убили 10 лосей. Каждый из них должен заплатить штраф в 400 тысяч рублей.

– Кроме того, нарушители обязаны возместить ущерб, причиненный госохотфонду, на сумму 1 миллион 280 тысяч рублей, – пояснили в пресс-службе правительства Ярославской области.

За незаконную добычу лося браконьера могут посадить за решетку на срок до пяти лет. Также он обязан возместить ущерб: за самца лося – до 240 тысяч рублей, за самку – до 400 тысяч рублей, а за сохатого, которого убили на особо охраняемой природной территории – до 560 тысяч рублей.

Всего с начала года на территории нашего региона на браконьеров завели 64 уголовных дела.

ИСТОЧНИК KP.RU