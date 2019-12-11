В Ярославской области задержали пятерых преступников в федеральном розыске

СЕГОДНЯ 12:47 2019-12-11T12:47:02+03:00

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Сотрудники Росгвардии задержали нескольких преступников, которые укрывались от правосудия в Ярославской области. Пятеро человек, находившихся в федеральном розыске поймали в Тутаеве, Ростове, Угличе, Рыбинске и Ярославле.

Так, угнавший летом этого года в Некоузском районе машину и скрывшийся на ней с места аварии 41-летний мужчина был задержан в Рыбинске. В Ростове и Угличе задержали 35-летнюю женщину и 39-летнего мужчину. Возле одного из тутаевских кафе схватили 30-летнего преступника, который не хотел садиться в тюрьму за разбойное нападение. А в ярославском Брагино схватили 42-летнего вора.

ИСТОЧНИК KP.RU