Житель Ярославской области примерил новые кроссовки, ударил продавца по лицу и выбежал из магазина

СЕГОДНЯ 12:33 2019-12-11T12:33:49+03:00

Полиция поймала хулигана недалеко от места преступления

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В Рыбинске молодой человек пытался украсть из магазина на Крестовой улице кроссовки за 2 тысячи рублей.

18-летний житель Тутаевского района выбрал новую обувь, померил ее и направился к выходу.

Продавец пытался остановить недобросовестного покупателя, но тот ударил его по лицу и побежал. Хулигана поймали другие сотрудники магазина и полиция.

На него возбудили уголовное дело.

– Подозреваемый дал признательные показания, похищенное изъято, расследование продолжается, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU