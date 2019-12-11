Житель Ярославской области примерил новые кроссовки, ударил продавца по лицу и выбежал из магазина
Полиция поймала хулигана недалеко от места преступления
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В Рыбинске молодой человек пытался украсть из магазина на Крестовой улице кроссовки за 2 тысячи рублей.
18-летний житель Тутаевского района выбрал новую обувь, померил ее и направился к выходу.
Продавец пытался остановить недобросовестного покупателя, но тот ударил его по лицу и побежал. Хулигана поймали другие сотрудники магазина и полиция.
На него возбудили уголовное дело.
– Подозреваемый дал признательные показания, похищенное изъято, расследование продолжается, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU