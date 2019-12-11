В Ярославской области бесплатно покажут кино

СЕГОДНЯ 12:29 2019-12-11T12:29:56+03:00

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Акция пройдет уже в шестой раз, с 15 по 25 декабря. Ее цель – максимальное продвижение отечественных короткометражных фильмов на различных площадках. В Ярославской области кино и мультфильмы покажут в Ярославле, Ростове, Переславле, Угличе, Тутаеве, Мышкине, Рыбинском и Некрасовском районах, Пречистом и Семибратово. Всего задействовано 17 площадок, все показы – бесплатные.

В этом году зрителям представят восемь программ: «Звезды в коротком метре», «Фестивальные хиты», «кино будущего», «Анимация 0+, «Анимация 12+», «Семейное кино», «Документальное кино», «Международная программа».

Все подробности можно узнать по телефону 8(4852)22-44-83.

Всего в рамках акции пройдет более 3000 сеансов в 85 региона России и 20 странах мира. Задействованы кинотеатры, театры, университеты, библиотеки, школы, торговеы центры, музеи, Интернет-площадки и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU