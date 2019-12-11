2019-12-11T11:59:03+03:00
Общество

В Ярославле отремонтировали автобусы и начали ремонт троллейбусов

На днях отремонтировали три троллейбуса
Полина Вачнадзе
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На Московском проспекте готовится к открытию еще один цех по кузовному ремонту.На Московском проспекте готовится к открытию еще один цех по кузовному ремонту.Фото: Мэрия Ярославля
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Они уже готовы выйти на линию. До этого с начала года восстановили 20 автобусов. Капитальный ремонт проходит на базе кузовного цеха ПАТП-1.

- Идет работа по восстановлению подвижного состава ПАТП-1 и «Яргорэлектротранса». В рамках сотрудничества на базе цеха проводится капитальный ремонт кузова и основных узловых элементов. После ремонта троллейбусы дорабатываются в своем депо на улице Гагарина, - пояснил начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

Раньше ремонт троллейбусов проводился только в этом депо, но его мощностей не хватало для ряда работ.

Сейчас износ этого вида транспорта довольно большой, однако, за счет капремонта получается поддерживать подвижной состав в более-менее приличном виде. Сходов с линии из-за поломок стало в разы меньше.

Кроме того, на базе на Московском проспекте готовится к открытию еще один цех по кузовному ремонту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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