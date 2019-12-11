Костромича осудили за кражу украшений у сожительницы из Ярославля

СЕГОДНЯ 11:47 2019-12-11T11:47:09+03:00

Костромича хватило на месяц, а потом его потянуло на старое. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Со своей, теперь уже, скорее всего бывшей сожительницей, 39-летний мужчина познакомился в 2018 году через интернет, когда отбывал наказание в Костроме. Полгода пара общалась в сети, а после освобождения стали жить вместе в Ярославле в квартире женщины на Тутаевском шоссе.

Костромича хватило на месяц, а потом его потянуло на старое. Когда никого не было дома, мужчина украл у сожительницы и ее матери все ювелирные украшения: четыре браслета, три кольца, три цепочки, две пары сережек, кулон и медальон. Общая сумма ущерба – 136 тысяч рублей. Украденное костромич сдал в ломбард и выручил 90 тысяч. После этого он вернулся к себе на родину, где совершил аналогичное преступление.

- При назначении наказания суд учел наличие отягчающего обстоятельства в виде рецидива преступлений. По совокупности приговоров, обвиняемому назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, - пояснили в прокуратуре Дзержинского района.

Приговор в законную силу еще не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU