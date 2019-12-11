Токийский дрифт по-ярославски: внедорожник уходил от погони по центральным улицам 30 минут

СЕГОДНЯ 11:24 2019-12-11T11:24:49+03:00

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Вчера, 11 декабря, около 19 часов в центре города развернулся настоящий голливудский сценарий. Двадцать минут один экипаж ГИБДД гонялся за внедорожником Шевроле, который очень умело уходил от погони по улицам Чайковского, Салтыкова-Щедрина, Свободы и проспекту Толбухина. Водитель игнорировал сигналы светофора и словно не замечал пешеходов, а ведь было уже темно…

Через какое-то время к экипажу присоединились еще четыре автомобиля. Спустя 10 минут на перекрестке Чайковского и Салтыкова-Щедрина внедорожник все-таки остановился. И не по своей воле, а потому что врезался в другой автомобиль. После ДТП он проехал 70 метров, и его заблокировали четыре полицейских автомобиля.

Никто из горожан не пострадал. Одна машина получила повреждения. По словам очевидцев, водитель был то ли в алкогольном, то ли в наркотическом опьянении.

– Оправдана ли двадцатиминутная погоня одним полицейским автомобилем за нарушителем в центре города, да еще в такую темень? Как так получилось, что не сбили пешехода, я не представляю. Это чудо, что никто не пострадал. Почему в центре города ведет погоню один экипаж полиции, почему другие экипажи не пришли на помощь разу в течении 3-5 минут? Почему не подключили вневедомственную охрану, у которой время подъезда на сигнал тревоги 5 минут? Может подключать в таких случаях экипажи частных охранных агентств? – задается риторическими вопросами на своей странице в Фейсбук ярославский депутат Илья Тедеев.

ИСТОЧНИК KP.RU