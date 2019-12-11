2019-12-11T10:01:54+03:00
Общество

В Ярославле волонтеры будут помогать водителям искать объездные пути на Тутаевском шоссе

Они будут раздавать схемы объездов ремонтируемого участка
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Добровольцы раздают листовки со схемами объезда.Добровольцы раздают листовки со схемами объезда.Фото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:

Волонтеры и общественность решила помочь водителям и пешеходам. В первые дни перекрытия участка от улицы Панина до Большой Норской на ремонт, добровольцы будут раздавать листовки со схемами объезда.

- Волонтеры будут первые три-четыре дня помогать водителям, чтобы они могли сориентироваться и привыкнуть к перекрытию. Ребята будут стоять по несколько часов, утром и вечером, - отметил координатор проекта «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.

Сейчас на участке уже появилась техника, которая начала земляные работы.

- Начинаем подготовительные работы по разбивке основной проезжей части и затем приступим к разбивке дорожной одежды. Пойдем от Бабича и по направлению к улицам Большой Норской и Панина, - сообщил начальник перекрытого участка Эдуард Данько.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославские следователи передали в суд дело женщины, которая привязывала приемного сына к столбу
Город Ярославской области вошел в чисто тех, где можно снять самый дешевый коттедж на Новый год
В Ярославле бомж может сесть на 10 лет за нападение на собутыльника
Ярославские чемпионки завоевали пять медалей в финале Кубка мира по плаванию в ластах
В Ярославской области откроется резиденция Рыбинской снежинки
В Ярославле для жителей 12 микрорайона оборудуют дополнительный подъездной путь
Актер ярославского ТЮЗа стал лауреатом «Золотой маски»
Агрессивную жительницу Брагино в Ярославле осудили за нападение на полицейского
Ярославский детский сад, где воспитанники избили девочку, остался без заведующей
Ярославский клуб «Боец» привез три «золота» с турнира по тайскому боксу в Воронеже
В детской поликлинике Ярославля открылся современный лор-кабинет