В Ярославле волонтеры будут помогать водителям искать объездные пути на Тутаевском шоссе

СЕГОДНЯ 10:01 2019-12-11T10:01:54+03:00

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Волонтеры и общественность решила помочь водителям и пешеходам. В первые дни перекрытия участка от улицы Панина до Большой Норской на ремонт, добровольцы будут раздавать листовки со схемами объезда.

- Волонтеры будут первые три-четыре дня помогать водителям, чтобы они могли сориентироваться и привыкнуть к перекрытию. Ребята будут стоять по несколько часов, утром и вечером, - отметил координатор проекта «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.

Сейчас на участке уже появилась техника, которая начала земляные работы.

- Начинаем подготовительные работы по разбивке основной проезжей части и затем приступим к разбивке дорожной одежды. Пойдем от Бабича и по направлению к улицам Большой Норской и Панина, - сообщил начальник перекрытого участка Эдуард Данько.

ИСТОЧНИК KP.RU