2019-12-11T09:20:25+03:00
Общество

Город Ярославской области вошел в чисто тех, где можно снять самый дешевый коттедж на Новый год

Туристы готовы потратить на новогодний отдых за городом до 13 тысяч рублей в сутки
Полина Вачнадзе
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Великий Устюг по-прежнему популярен у туристов для путешествий на Новый годВеликий Устюг по-прежнему популярен у туристов для путешествий на Новый годФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Исследование провел российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvill.ru. Специалисты выяснили, где дешевле всего снять загородный коттедж для отдыха в новогодние каникулы.

В первую десятку вошли Ялта, Евпатория, Петрозаводск, Лахденпохья и Олонец в Карелии, Шерегеш в Кемеровской области, Великий Устюг, Переславль и Осташков недалеко от Твери.

Кроме того, туристы признались, что готовы потратить на съем коттеджа на праздники от 2,7 до 13 тысяч рублей в сутки. Самая дешевая аренда, около 2,7 тысяч рублей за день, в Ялте, а самая дорогая – в Шерегеше и Петрозаводске (13 тысяч).

Отдыхающие предпочитают снимать дома с дополнительными «функциями». Желательно, чтобы там была баня или сауна, горячая вода, кухня, мангал, камин, бассейн, Интернет. А еще нужна приватность, поэтому коттеджи ищут за забором.

В Переславле бронирование коттеджа на Новый год стоит порядка 10 тысяч рублей и популярность этого города увеличивается. Например, как пояснили в Tvill.ru, число броней в Переславле с 31 декабря по 8 января увеличилось на 300% по сравнению с прошлым годом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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