2019-12-10T15:24:32+03:00
Общество

Насколько безопасны новогодние карусели на Советской площади в Ярославле?

Все аттракционы проверили на безопасность
Екатерина РЯБЦЕВА
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Сотрудники административно-технического надзора допустили аттракционы к эксплуатацииСотрудники административно-технического надзора допустили аттракционы к эксплуатацииФото: Правительство Ярославской области
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На Советской площади установили новогодние аттракционы и проверили их на безопасность. На днях сотрудники административно-технического надзора допустили их к эксплуатации.

– В преддверии новогодних праздников и длительных каникул особое внимание уделяем обеспечению безопасности аттракционов, расположенных вне помещений в местах массовых гуляний, – рассказал заместитель начальника инспекции Игорь Буянов.

Всего с начала года было проинспектировано 139 объектов, 68 из которых батуты и 71 механизированный аттракцион. Все выявленные нарушения устраняли в сроки, а некоторые предприниматели были привлечены к административной ответственности. Всего было оплачено штрафов более чем на 550 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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