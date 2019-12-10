В Ярославле проверили, безопасны ли аттракционы на Советской площади

СЕГОДНЯ 14:59 2019-12-10T14:59:57+03:00

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На Советской площади проверили четыре аттракциона и никаких нарушений не нашли. Все карусели соответствуют правилам безопасности посетителей и имеют допуски к эксплуатации.

- В преддверии новогодних праздников и длительных каникул особое внимание уделяем обеспечению безопасности аттракционов, расположенных вне помещений в местах массовых гуляний, - пояснил замначальника инспекции Игорь Буянов. – На Совесткой площади нарушений не выявлено.

Всего с начала года инспекция провела 42 рейда Ии проверила 139 объектов, в том числе 68 батутов и 71 механизированный аттракцион. 12 раз специалисты составляли протоколы об административной ответственности, владельцы каруселей оштрафованы на 550 тысяч рублей. Неполадки были устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU