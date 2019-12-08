«Ярославич» громил «Изумруд», но выиграть не получилось

8 Дек. 21:38 2019-12-08T21:38:35+03:00

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Завершающий матч 3-го тура для ярославской команды начался настолько ударно, что все проигрыши команды Андрея Ноздрина в этом туре до этого казались каким-то фейком. С первых мячей ярославцы просто задавили соперников своей мощью, прежде всего в подаче. Если до этой игры с подачей у многих из наших не ладилось, то тут выяснилось, что подача – главное наше оружие. Подача полетела почти у всех, кто был в стартовой шестерке: Сергей, Локтионов, Иван Пискарев, Рафаэль Мигел, Виталий Дикарев, Иван Власенко… Только у связующего Михаила Вышнякова не оказалось «в заначке» силовой подачи, чем крушили «Изумруд». Но у Михаила, заменившего Алексея Сакеева, лучше получалось выводить партнеров на удар. Прием у «Изумруда», тем временм, абсолютно был бессилен. Счет рос, что называется, только в одну сторону, пополняясь в другую лишь ошибками в подачах ярославцев. Например, 17:3 на табло кое о чем говорит. Это, конечно, не одними подачами добыто, так как и блок стал приносить очки, и атаки были неудержимы. Первый сет парни Андрея Ноздрина выиграли с треском. Тем удивительнее оказалась вторая партия, которую начали проигрывать, но легко наверстали и сами вышли вперед. А вот концовка еще раз подтвердила, что команде не хватает концентрации в самые решающие моменты. Вели с запасом в два мяча, но подвел собственный прием, в котором соперники нащупали слабинку и начали обстреливать Рафаэля. Низкий потолок спортзала явно оказался некстати. Извлекши этот урок, ярославцы снова ударно отметились в третьем сете, взяв его с хорошим запасом вместе с очком в копилку за два выигранных сета. Но теперь задача перед «Ярославичем» стал предельно четкой – нужно брать четвертый сет и будет полновесная победа, к тому же, на выезде. Но оказалось, что это не так просто, как казалось по первому сету. Силовые подачи выжали наших парней, игравших фактически одним составом. Было заметно, что мощь подач снижается, а число ошибок при этом увеличивается. К тому же, хозяева больше варьировали своей состав по ходу матча, что позволило сохранить у игроков больше сил. Этот запас сил и предопределил во многом более удачный для «Изумруда» ход тайбрейка, хотя ярославцы, понаделав сначала там ошибок (3:8), все же сумели не развалиться в игре окончательно.

"Ярославич" –"Локомотив-Изумруд" - 2:3 (25:13, 24:26, 25:18, 21:25, 10:15)

ИСТОЧНИК KP.RU