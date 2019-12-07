Ярославец решил показать сожительнице, как водить машину и попался пьяным за рулем

СЕГОДНЯ 17:35 2019-12-07T17:35:30+03:00

Это не первый раз, когда мужчину ловят в состоянии опьянения

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В октябре этого года 48-летний житель Заволжского района отмечал со своей сожительницей покупку ей автомобиля ВАЗ. Через определенное количество выпитого, он решил показать женщине, как нужно водить машину. Но проехал всего несколько сотен метров, после чего его остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов. Увидев, что водитель не совсем вменяем, полицейские провели освидетельствование - допустимая норма этилового спирта в выдыхаемом воздухе у водителя оказалась превышена в два раза.

Да и прав у него не было. В августе этого же года ярославца на 2,5 года лишили их - опять же за пьянку за рулем. Помимо лишения водительского удостоверения, мужчину приговорили к обязательным работам на 200 часов, сообщает пресс-служба Ярославской областной прокуратуры.

Сейчас ему грозит уже более суровое наказание. Возбуждено уголовное дело, которое направлено для рассмотрения в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU