В Ярославле открыли отремонтированную улицу Панина
Теперь этот участок стал четырехполоской
Еще там появились парковочные места и светофорыФото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле открылся участок дороги на улице Панина от Строителей до Тутаевского шоссе.
– Дорога функционирует, и будет служить долгие годы, – уверен мэр Ярославля Владимир Волков.
Теперь улица Панина стала четырехполосной дорогой. Там обустроили тротуары, сделали парковку и остановки. Также появились новые дорожные знаки и три светофора.
Возможно, на этом участке будет запущен общественный транспорт. Во время перекрытия Тутаевского шоссе там будут ходить автобусы № № 4Т, 47, 23, 6, 96 и 10.
ИСТОЧНИК KP.RU