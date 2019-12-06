В Ярославле открыли отремонтированную улицу Панина

СЕГОДНЯ 17:50 2019-12-06T17:50:09+03:00

Еще там появились парковочные места и светофоры Фото: Мэрия Ярославля

Теперь этот участок стал четырехполоской

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В Ярославле открылся участок дороги на улице Панина от Строителей до Тутаевского шоссе.

– Дорога функционирует, и будет служить долгие годы, – уверен мэр Ярославля Владимир Волков.

Теперь улица Панина стала четырехполосной дорогой. Там обустроили тротуары, сделали парковку и остановки. Также появились новые дорожные знаки и три светофора.

Возможно, на этом участке будет запущен общественный транспорт. Во время перекрытия Тутаевского шоссе там будут ходить автобусы № № 4Т, 47, 23, 6, 96 и 10.

ИСТОЧНИК KP.RU