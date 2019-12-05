«Ярославич» неудачно стартовал в 3-ем туре чемпионата России

СЕГОДНЯ 20:31 2019-12-05T20:31:49+03:00

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Первый выездной для «Ярославича» тур чемпионата России среди команд Высшей лиги «А» наши ребята проведут в Екатеринбурге, где за четыре дня проведут по две игры с «Тюменью» и с екатеринбургским «Локомотив-Изумрудом».

В стартовой игре против «Тюмени» ярославцам очки набрать не удалось. Проиграли всухую – 0:3. При этом игра команды Андрея Ноздрина опять получалась только эпизодами. Не исключено, что повлияла и акклиматизация из-за очень раннего начала игры, более привычного соперникам. Во втором сете у ярославцев игра даже совсем разладилась. Еле сумели, как говорят, выбраться из десятки набранных очков в сете.

Видимо, этот разгром как-то привел команду в чувство, потому третий сет «Ярославич» уже провел собранно и навязал тюменцам серьезную борьбу. Но довести борьбу до победы хотя бы в одном сете не получилось.

Завтра 6 декабря «Ярославичу» играть с не менее серьезным противником – «Локомотив-Изумруд».

«Тюмень»(Тюмень) – «Ярославич» - 3:0(25:15;25:11;26:24)

ИСТОЧНИК KP.RU