GPS для нейрохирургов. Новое оборудование ярославской областной больницы сократит время операций
Оборудование предназначено доя проведения как плановых, так и экстренных операций. Все нейрохирурги уже прошли обучение на новой технике, аналогов которой в соседних регионах нет. Уже проведено 10 операций – пациенты меньше времени проводят под наркозом, а значит и быстрее восстанавливаются.
- Нейронавигатор можно сравнить с системой GPS. Эта система отслеживает положение инструментов в пространстве и с отношении структур головного мозга. Максимальная ошибка – 0,2 миллиметра, - говорит главный внештатный нейрохирург департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Андрей Елфимов.
Помимо нейронавигационной установки в клинику в этом году закупили третий ангиограф, сейчас заканчивается его монтаж.
ИСТОЧНИК KP.RU