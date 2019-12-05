2019-12-05T18:30:47+03:00
Общество

GPS для нейрохирургов. Новое оборудование ярославской областной больницы сократит время операций

Здесь обновили нейронавигационный комплекс
Полина Вачнадзе
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Уже проведено 10 операций. ФОТО: правительство Ярославской областиУже проведено 10 операций. ФОТО: правительство Ярославской области
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Оборудование предназначено доя проведения как плановых, так и экстренных операций. Все нейрохирурги уже прошли обучение на новой технике, аналогов которой в соседних регионах нет. Уже проведено 10 операций – пациенты меньше времени проводят под наркозом, а значит и быстрее восстанавливаются.

- Нейронавигатор можно сравнить с системой GPS. Эта система отслеживает положение инструментов в пространстве и с отношении структур головного мозга. Максимальная ошибка – 0,2 миллиметра, - говорит главный внештатный нейрохирург департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Андрей Елфимов.

Помимо нейронавигационной установки в клинику в этом году закупили третий ангиограф, сейчас заканчивается его монтаж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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