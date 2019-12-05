На Тутаевском шоссе в Ярославле готовят объездные пути
После сообщения о том, что участок от улицы Панина до Большой Норской будет закрыт для транспорта на полгода – с 10 декабря до 15 мая – говорить о понимании и терпении трудно. Брагинцы негодуют, но ситуацию это практически не меняет.
На днях руководство города выехало на место чтобы проверить готовность объездных путей.
- Мы посмотрели отсыпку на улице Пашуковской, выезд со стороны поселка Скобыкино. На Бабича необходимо скорректировать схему объездных путей, сейчас есть сложности с разъездом машин. До 10 декабря подрядчику нужно выполнить все работы, только после этого участок дороги на Тутаевском шоссе будет перекрыт, - заверяет заместитель мэра по вопросам градостроительства Ринат Бадаев.
После перекрытия изменится схема движения общественного транспорта. Автобусы №4Т и №47 будут следовать по улицам Панина и Строителей. На пересечении улицы Бабича и Тутаевского шоссе планируется организовать разворотное кольцо.
Маршруты №6 и №96 пойдут по улице Панина, Ленинградскому проспекту, Красноперевальскому переулку, улицам Куропаткова и Большая Норская, конечным пунктом станет остановка «Фабрика «Красный Перевал». Автобус №23 проследует по улице Панина и Ленинградскому проспекту. Изменится и маршрут автобуса №10, он будет двигаться от остановки «Фабрика «Красный Перевал» по улицам Большая Норская, Куропаткова, Красноперевальский переулок, Ленинградский проспект, Урицкого, Тутаевское шоссе, Панина, Строителей и до разворотного кольца на пересечении улицы Бабича и Тутаевского шоссе.
Кроме того, прорабатывается вопрос дополнительного кольцевого маршрута, который должен связать улицу Бабича с улицей Труфанов через Ленинградский проспект и проспект Дзержинского.
А вот маршрут №70 на время реконструкции будет отменен.
ИСТОЧНИК KP.RU