В Ярославской области осудили рецидивиста

СЕГОДНЯ 17:15 2019-12-05T17:15:47+03:00

Во время расследования уголовного дела мужчина находился под стражей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Жителя Брейтовского района осудили за хищение имущества. В июле этого года он влез в чужой дом, взломав замок, и похитил оттуда вещи.

Кстати, на свободе мужчина погулял не долго, меньше полугода. Ранее он уже отбывал наказание за аналогичное преступление, но в январе 2019 года суд заменил его на более мягкую форму: вместо лишения свободы – ее ограничение.

Но на воле на путь исправления брейтовчанин так и не встал. Суд усмотрел в его действиях опасный рецидив преступления. Во время расследования уголовного дела мужчина находился под стражей.

- С учетом позиции гособвинителя, признания вины, наличия на иждивении малолетнего ребенка суд назначил обвиняемому наказание в виде двух лет лишения свободы, - сообщает прокуратура Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU