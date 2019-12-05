Прусовские карьеры останутся местом отдыха для ярославцев

СЕГОДНЯ 16:33 2019-12-05T16:33:27+03:00

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Такое решение приняла региональная Общественная палата и Общественный совет при областном департаменте лесного хозяйства.

- Прусовские карьеры – любимое место отдыха ярославцев, именно поэтому вопрос дальнейшего использования участка вынесли на обсуждение, - пояснил председатель общественной палаты региона Сергей Березкин.

И решили: ярославцы и дальше смогут отдыхать на Прусовских карьерах. Там запрещается капитальное строительство, а пока нет арендатора, за соблюдением порядка на территории будут следить государственные лесные инспекторы во время патрулирования.

За последние два года расторгнуто 12 договоров аренды лесных участков с недобросовестными пользователями, в том числе 9 – по решению суда. 13 договоров аренды расторгнуты по соглашению сторон. Сейчас такой же процесс на основании заявления арендатора идет в отношении участков на Прусовских.

ИСТОЧНИК KP.RU