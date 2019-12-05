2019-12-05T15:48:36+03:00
Общество

В Ярославле врачи провели операцию, после которой 5-летний мальчик сможет ходить

Подобное хирургическое вмешательство с использованием «растущего» стержня в больнице прошло впервые
Полина Вачнадзе
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Шесть недель реабилитации – и ребенок сможет ходить сам. ФОТО: департамент здравоохранения и фармации Ярославской областиШесть недель реабилитации – и ребенок сможет ходить сам. ФОТО: департамент здравоохранения и фармации Ярославской области
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5-летний ребенок не мог самостоятельно ходить из-за врожденного дефекта бедра. Родители обращались в клиники Чехии и Германии, но там оперировать мальчика не стали. Операцию, которую согласились провести врачи областной детской клинической больницы, делают всего несколько клиник России.

Ребенка с прогрессирующим на фоне роста укорочение бедра с деформацией оси кости медики оперировали три раза: на 10 сантиметров удлинялись голень и бедро, исправлялась ось бедра и выполнялась реконструкция стопы. Телескопические стержни устанавливаются внутрикостно и позволяют кости расти прямо.

- Поскольку ребенок растет, то стержень меняется раз в 5-6 лет. Альтернатива всем этим многочисленным хирургическим вмешательствам – ампутация с протезированием, - пояснил сотрудник отделения травматологии и ортопедии больницы Максим Вавилов.

Шесть недель реабилитации – и ребенок сможет ходить сам, без какой-либо опоры. Правда, родителям придется купить специальную обувь и ортезы, но по сравнению с ампутацией, которая грозила, это уже такие мелочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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