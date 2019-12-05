В Рыбинске начали строить еще два здания под ясли

СЕГОДНЯ 15:16 2019-12-05T15:16:19+03:00

Своих воспитанников ясли будут готовы принять в октябре 2020 года. ФОТО: администрация Рыбинска

Они будут в микрорайонах Веретье-1 и Северном

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Одноэтажные здания яслей построят на территории детских садов №92 и 46. Подрядчик – ООО «Барзэль», который занимался реставрацией Красного гостиного двора. Сейчас строительство одновременно идет и на улице Лизы Чайкиной, и на улице 50 лет ВЛКСМ.

- Работаем без выходных. До конца года нужно вынести из-под застройки инженерные сети – водоснабжения, канализации, теплотрассу. На декабрь запланировано формирование свайного поля и заливка фундамента на обоих объектах, - рассказал представитель компании.

Пока идет работа над яслями, малышей из детсадов, что находятся на территории стройки, распределили по другим дошкольным учреждениям. Своих воспитанников ясли будут готовы принять в октябре 2020 года. Но это если все пойдет по плану.

ИСТОЧНИК KP.RU