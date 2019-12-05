2019-12-05T14:44:52+03:00
Общество

Добегался. В Ярославле задержали мужчину, который два года скрывался от правоохранителей

Он находился в федеральном розыске за мошенничество
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Сейчас ивановец заключен под стражу.Сейчас ивановец заключен под стражу.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Два года житель Иванова избегал встречи с правоохранителями, но все же попался сотрудникам транспортной полиции на вокзале Ярославль-Главный. 44-летний мужчина находился в федеральном розыске за мошенничество, совершенное организованной группой в Ростовской области.

Вообще, «послужной список» задержанного довольно большой. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за изнасилование, не раз его штрафовали за нарушение правил дорожного движения. Сейчас ивановец заключен под стражу, информация о нем передана инициатору розыска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прусовские карьеры останутся местом отдыха для ярославцев
В Ярославле врачи провели операцию, после которой 5-летний мальчик сможет ходить
В Рыбинске начали строить еще два здания под ясли
В ярославские колонии пытались передать гашиш, телефоны, сим-карту и наушники
Ярославские следователи посетили своих подопечных в доме-интернате
Житель Ярославской области напился в кафе, уснул и лишился мобильника
В Ярославле ищут школьника, который бросил кирпич в группу детсадовцев
Столетие на широкую ногу: какие сюрпризы подготовил Ярославский художественный музей в свой вековой юбилей
Ярославца оштрафовали за самовольную перепланировку квартиры
Жителям Ростова вернули деньги, неправильно начисленные за отопление
Выпивал, порезал, убежал: чем закончился обычный рыбинский вечер
Ярославец в составе сборной стал призером чемпионата мира по пляжному футболу
В Ярославской области задержали студентов колледжа, которые продавали гашиш через закладки
В Ростовском районе начала работать новая газовая котельная