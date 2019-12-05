Добегался. В Ярославле задержали мужчину, который два года скрывался от правоохранителей
Он находился в федеральном розыске за мошенничество
Сейчас ивановец заключен под стражу.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:
Два года житель Иванова избегал встречи с правоохранителями, но все же попался сотрудникам транспортной полиции на вокзале Ярославль-Главный. 44-летний мужчина находился в федеральном розыске за мошенничество, совершенное организованной группой в Ростовской области.
Вообще, «послужной список» задержанного довольно большой. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за изнасилование, не раз его штрафовали за нарушение правил дорожного движения. Сейчас ивановец заключен под стражу, информация о нем передана инициатору розыска.
ИСТОЧНИК KP.RU