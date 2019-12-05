Ярославские следователи посетили своих подопечных в доме-интернате
Сотрудники Следственного комитета России по Ярославской области провели несколько мероприятия, приуроченных к Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря.
Следователи посетили подшефный дом-интернат в Тутаеве, где проживают ветераны войны и труда, всего 56 бабушек и дедушек. Многие из них увлекаются чтение, поэтому в интернате неплохая библиотека. Гости из следственного управления пришли не с пустыми руками, а порадовали своих подопечных новыми книгами.
Подарки от ведомства получила и многодетная семья Буровых. Елена Викторовна и Вадим Валерьевич воспитывают 11 детей, четверо из них – инвалиды. Ребятам вручили сладкие подарки и ортопедическую обувь.
ИСТОЧНИК KP.RU