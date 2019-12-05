Ярославские следователи посетили своих подопечных в доме-интернате

СЕГОДНЯ 14:21 2019-12-05T14:21:56+03:00

И подарили им книги для библиотеки

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Сотрудники Следственного комитета России по Ярославской области провели несколько мероприятия, приуроченных к Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря.

Следователи посетили подшефный дом-интернат в Тутаеве, где проживают ветераны войны и труда, всего 56 бабушек и дедушек. Многие из них увлекаются чтение, поэтому в интернате неплохая библиотека. Гости из следственного управления пришли не с пустыми руками, а порадовали своих подопечных новыми книгами.

Подарки от ведомства получила и многодетная семья Буровых. Елена Викторовна и Вадим Валерьевич воспитывают 11 детей, четверо из них – инвалиды. Ребятам вручили сладкие подарки и ортопедическую обувь.

ИСТОЧНИК KP.RU