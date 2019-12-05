Житель Ярославской области напился в кафе, уснул и лишился мобильника
Похитителя нашли по камерам видеонаблюдения
Телефон вернули хозяинуФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В полицию поселка Пречистое обратился 28-летний парень. Он рассказал, что у него украли телефон за 5,5 тысяч рублей.
Правоохранители посмотрели камеры видеонаблюдения в кафе и выяснили, что дело было за столом. 34-летний преступник выпивал вместе с потерпевшим. Когда тот задремал, он залез рукой в карман и вытянул мобильник. Гаджет мужчина не продал, а оставил себе.
– Подразделением дознания возбуждено уголовное дело, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Телефон вернули хозяину.
ИСТОЧНИК KP.RU