В Ярославле ищут школьника, который бросил кирпич в группу детсадовцев

СЕГОДНЯ 12:14 2019-12-05T12:21:48+03:00

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ЧП произошло в детском саду № 126. Во время прогулки на детей напали школьники. Группа подростков около 11 лет подошла к забору, и один из них бросил в малышей кирпич. К счастью, ни сил, ни меткости, чтобы кому-то навредить, ему не хватило. Воспитатели тут же увели детишек и обратились в полицию.

После случившегося в детском саду провели собрание родительского комитета вместе с инспектором ПДН. Родители поблагодарили воспитателей, благодаря действиям которых никто из детей не пострадал.

А вот в близлежащих школах сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят профилактическую работу, чтобы избежать подобных ситуаций в дальнейшем.

Хулигана ищет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU