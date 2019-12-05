В Ярославле ищут школьника, который бросил кирпич в группу детсадовцев
ЧП произошло в детском саду № 126. Во время прогулки на детей напали школьники. Группа подростков около 11 лет подошла к забору, и один из них бросил в малышей кирпич. К счастью, ни сил, ни меткости, чтобы кому-то навредить, ему не хватило. Воспитатели тут же увели детишек и обратились в полицию.
После случившегося в детском саду провели собрание родительского комитета вместе с инспектором ПДН. Родители поблагодарили воспитателей, благодаря действиям которых никто из детей не пострадал.
А вот в близлежащих школах сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят профилактическую работу, чтобы избежать подобных ситуаций в дальнейшем.
Хулигана ищет полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU