Столетие на широкую ногу: какие сюрпризы подготовил Ярославский художественный музей в свой вековой юбилей

СЕГОДНЯ 11:43 2019-12-05T11:43:33+03:00

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Сегодня, 5 декабря, Ярославский художественный музей празднует свое столетие. В этот день там открывается уникальная выставка «Обретение». Горожане смогут познакомиться с иконами, которые нашли на чердаке митрополичьих палат во время ремонта крыши в 1977 году. Написанные в 16 – начале 20 веков образы пролежали там почти 50 лет – их собрали из разных храмов Ярославля и прятали в 30-х годах прошлого столетия, чтобы спасти.

Реставраторы проделали большую работу, чтобы мы смогли насладиться тайной веков.

5 декабря все желающие могут посетить Музей зарубежного искусства и Митрополичьи палаты бесплатно с 10 до 16 часов.

Экспозиция «Обретение» в этот день будет работать с 13 до 16 часов.

А в пятницу, 6 декабря, двери для ярославцев откроет Губернаторский дом. Все выставочные и экспозиционные пространства также будут в свободном доступе.

ИСТОЧНИК KP.RU