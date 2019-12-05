Столетие на широкую ногу: какие сюрпризы подготовил Ярославский художественный музей в свой вековой юбилей
Сегодня, 5 декабря, Ярославский художественный музей празднует свое столетие. В этот день там открывается уникальная выставка «Обретение». Горожане смогут познакомиться с иконами, которые нашли на чердаке митрополичьих палат во время ремонта крыши в 1977 году. Написанные в 16 – начале 20 веков образы пролежали там почти 50 лет – их собрали из разных храмов Ярославля и прятали в 30-х годах прошлого столетия, чтобы спасти.
Реставраторы проделали большую работу, чтобы мы смогли насладиться тайной веков.
5 декабря все желающие могут посетить Музей зарубежного искусства и Митрополичьи палаты бесплатно с 10 до 16 часов.
Экспозиция «Обретение» в этот день будет работать с 13 до 16 часов.
А в пятницу, 6 декабря, двери для ярославцев откроет Губернаторский дом. Все выставочные и экспозиционные пространства также будут в свободном доступе.
ИСТОЧНИК KP.RU