Ярославца оштрафовали за самовольную перепланировку квартиры

СЕГОДНЯ 11:37 2019-12-05T11:37:33+03:00

Теперь собственник квартиры должен восстановить все в квартире так, как было до его вмешательства. Фото: Евгения ГУСЕВА

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С жалобами в госжилнадзор обратились бдительные соседи, в квартиру на Которосльной набережной нагрянула проверка. Как оказалось, не зря.

- Были зафиксированы многочисленные нарушения. Демонтированы перегородки и дверные блоки между кухней, кладовой и коридором, между жилыми комнатами, а также убраны газовая плита, раковина в кухне и ванна в ванной комнате. Кроме того, собственники произвели порчу общедомового имущества, выполнив монтаж конструкции на фасаде дома, закрепив ее к капитальной стене и цоколю здания металлическими болтами, - пояснили в департаменте областного государственного жилищного надзора.

Никаких документов, подтверждающих законность работ, у владельцев жилья на набережной не было, то есть перепланировка проводилась без разрешения.

Теперь собственник квартиры должен восстановить все в квартире так, как было до его вмешательства и заплатить штраф 3 тысячи рублей за порчу жилого дома и самовольную перепланировку.

ИСТОЧНИК KP.RU