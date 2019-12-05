Жителям Ростова вернули деньги, неправильно начисленные за отопление

СЕГОДНЯ 11:17 2019-12-05T11:17:10+03:00

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Внимание на слишком большие суммы в платежках за отопление обратили жители дома №48 на улице Урицкого в Ростове и обратились с жалобой в госжилнадзор. И, как оказалось, не зря люди забили тревогу. После проверки выяснилось, что на протяжении пяти месяцев управляющая компания неправильно взимала плату на теплоэнергию.

- При расчете платы был нарушен порядок определения объемов потребления тепловой энергии, сделаны неверные начисления, что привело к некорректному результаты. Кроме того, были неправильно составлены сами платежные документы, - сообщает департамент государственного жилищного надзора Ярославской области.

МУПу «Расчетный центр» было наказано немедленно выполнить перерасчет и привести бумаги в норму. Однако следующая проверка показала, что МУП эти требования не выполнил. Был составлен протокол и организация оштрафована на 10 тысяч рублей.

Только после повторного предписания дело сдвинулось с мертвой точки. Квитанции привели в соответствие с правилами и, что самое главное, сделан перерасчет для жильцов дома в размере чуть больше 81 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU