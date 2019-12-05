Выпивал, порезал, убежал: чем закончился обычный рыбинский вечер
Раненого мужчину госпитализировали, а на агрессивного собутыльника возбудили дело
Конфликт случился во время распития алкоголяФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В рыбинскую больницу доставили 30-летнего жителя микрорайона Копаево с ножевым ранением. Сотрудники Росгвардии быстро нашли и задержали подозреваемого.
35-летний мужчина рассказал, что пришел в гости к знакомому на улицу Ошурковскую. Приятели выпивали, а потом случился конфликт, который закончился поножовщиной. Подозреваемый испугался и убежал. Окровавленного собутыльника госпитализировали.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в полиции возбудили уголовное дело. Идет расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU