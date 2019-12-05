Ярославец в составе сборной стал призером чемпионата мира по пляжному футболу
Борис Никоноров, участник сборной России по пляжному футболу, стал бронзовым призером чемпионата мира. Команда не выступала на этом состязании четыре года, но снова смогла подняться на пьедестал, хоть и на третью его ступень.
В нашей области пляжный футбол начинает набирать популярность. Сейчас регион на соревнования представляют шесть команд: четыре из Рыбинска и по одной – из Ярославля и Тутаева.
Борис Никоноров родился в Ярославле в 1989 году, здесь же начал заниматься футболом. В пляжный футбол играет с 2012 года. Стартовал в составе «Подводника» и в первом же сезоне стал лучшим бомбардиром команды на чемпионате России. В составе сборной дебютировал в 2016-м – в суперфинале Евролиги, выиграл Евролигу 2017 года и стал серебряным призером Межконтинентального кубка в 2018-м.
ИСТОЧНИК KP.RU