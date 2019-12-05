Ярославец в составе сборной стал призером чемпионата мира по пляжному футболу

СЕГОДНЯ 09:53 2019-12-05T09:53:39+03:00

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Борис Никоноров, участник сборной России по пляжному футболу, стал бронзовым призером чемпионата мира. Команда не выступала на этом состязании четыре года, но снова смогла подняться на пьедестал, хоть и на третью его ступень.

В нашей области пляжный футбол начинает набирать популярность. Сейчас регион на соревнования представляют шесть команд: четыре из Рыбинска и по одной – из Ярославля и Тутаева.

Борис Никоноров родился в Ярославле в 1989 году, здесь же начал заниматься футболом. В пляжный футбол играет с 2012 года. Стартовал в составе «Подводника» и в первом же сезоне стал лучшим бомбардиром команды на чемпионате России. В составе сборной дебютировал в 2016-м – в суперфинале Евролиги, выиграл Евролигу 2017 года и стал серебряным призером Межконтинентального кубка в 2018-м.

ИСТОЧНИК KP.RU