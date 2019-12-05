В Ростовском районе начала работать новая газовая котельная
В поселке Петровское Ростовского района запустили новую газовую блочно-модульную котельную взамен старой мазутной, которая принадлежала Министерству обороны.
Старая котельная уже отслужила свое и работала с перебоями, что могло привести к срывам поставок тепла в дома.
Модульная котельная находится рядом со старой, что позволило минимизировать строительство дополнительных тепловых сетей и не менять гидравлическую схему поселка. На объекте установлено современное оборудование: экономичные котлы и мощные насосы.
Кроме того, во время строительства провели промывку артезианской скважины и смонтировали теплотрассу.
ИСТОЧНИК KP.RU