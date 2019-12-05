2019-12-05T09:39:32+03:00
Общество

В Ростовском районе начала работать новая газовая котельная

Старая работала с перебоями и могла привести к отключению тепла
Полина Вачнадзе
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Старая котельная уже отслужила свое. ФОТО: правительство Ярославской областиСтарая котельная уже отслужила свое. ФОТО: правительство Ярославской области
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В поселке Петровское Ростовского района запустили новую газовую блочно-модульную котельную взамен старой мазутной, которая принадлежала Министерству обороны.

Старая котельная уже отслужила свое и работала с перебоями, что могло привести к срывам поставок тепла в дома.

Модульная котельная находится рядом со старой, что позволило минимизировать строительство дополнительных тепловых сетей и не менять гидравлическую схему поселка. На объекте установлено современное оборудование: экономичные котлы и мощные насосы.

Кроме того, во время строительства провели промывку артезианской скважины и смонтировали теплотрассу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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