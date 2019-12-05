В Ярославле бабушка пустила в дом незнакомца и поплатилась за это 10 тысячами рублей

СЕГОДНЯ 09:14 2019-12-05T09:14:34+03:00

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Заявление в дежурную часть полиции Дзержинского района поступило от 83-летней бабушки. В дом к ней пришел мужчина, представился сотрудником газовой службы. Старушка поверила. Она достала деньги, а «газовик» их выхватил и убежал.

- Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в этом преступлении задержан неоднократно судимый мужчина 1972 года рождения. Деньги он уже потратил, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Сотрудники полиции еще раз предупреждают: не вступайте в разговоры с незнакомыми людьми и не впускайте их в дом. Социальные или медицинские работники, а также сотрудника газовой службы не приходят без предупреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU