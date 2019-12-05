2019-12-05T09:14:34+03:00
Происшествия

В Ярославле бабушка пустила в дом незнакомца и поплатилась за это 10 тысячами рублей

Мужчина представился сотрудником газовой службы
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Заявление в дежурную часть полиции Дзержинского района поступило от 83-летней бабушки. В дом к ней пришел мужчина, представился сотрудником газовой службы. Старушка поверила. Она достала деньги, а «газовик» их выхватил и убежал.

- Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в этом преступлении задержан неоднократно судимый мужчина 1972 года рождения. Деньги он уже потратил, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Сотрудники полиции еще раз предупреждают: не вступайте в разговоры с незнакомыми людьми и не впускайте их в дом. Социальные или медицинские работники, а также сотрудника газовой службы не приходят без предупреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Ярославской области напился в кафе, уснул и лишился мобильника
В Ярославле ищут школьника, который бросил кирпич в группу детсадовцев
Столетие на широкую ногу: какие сюрпризы подготовил Ярославский художественный музей в свой вековой юбилей
Ярославца оштрафовали за самовольную перепланировку квартиры
Жителям Ростова вернули деньги, неправильно начисленные за отопление
Выпивал, порезал, убежал: чем закончился обычный рыбинский вечер
Ярославец в составе сборной стал призером чемпионата мира по пляжному футболу
В Ярославской области задержали студентов колледжа, которые продавали гашиш через закладки
В Ростовском районе начала работать новая газовая котельная
Прокуратура Углича обязала администрацию предоставить погорельцам жилье
В Ярославле открылся традиционный межрегиональный турнир по боксу
Прокуратура выявила компании, торгующие опасным мясом в Ярославской области
Жену пырнул, а друга зарезал: в Тутаеве осудили любителя водки и ножей
В торговых центрах Ярославля выявлены нарушения пожарной безопасности
5 тысяч ярославских школьники написали итоговое сочинение
Ярославские чиновники сходили на стройки, чтобы проверить информационные стенды и въезды на территорию
Ярославна получила 2,5 миллиона рублей на организацию забега, посвященного 75-летию Победы
Ярославна расплатилась по алиментам золотыми серьгами
В Рыбинске под балконом дома нашли тело 32-летнего мужчины
Ярославский почтальон стала победителем проекта «Героям – быть!»
Пострадавшим от взрыва газа в Ярославле окажут материальную помощь
Житель Рыбинска пришел к подруге и из ревности порезал ее приятеля
Южно-Сахалинск от «Бури» не пострадал
На улице Крестовой в Рыбинске изменится схема движения транспорта
С карты Ярославской области исчезнут еще три деревни
Свекор помог невестке спрятать от приставов автобус
На Крестовой улице в Рыбинске повалилась опора троллейбусных линий
Ярославское УФАС включила в список недобросовестных компанию, лишившую инвалидов протезов