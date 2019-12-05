2019-12-05T07:38:44+03:00
Спорт

В Ярославле открылся традиционный межрегиональный турнир по боксу

Соревнования проводятся в память о чемпионе мира среди юниоров Александре Лебедеве и заслуженном тренере РСФСР Валентине Рахманове
Полина ЗАЙЦЕВА
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Около ста спортсменов из девяти регионов России примут участие в ежегодном турнире.Около ста спортсменов из девяти регионов России примут участие в ежегодном турнире.Фото: Правительство Ярославской области
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На базе ярославского СОК «Атлант» прошло открытие 39-ого межрегионального турнира по боксу. Соревнования проводятся в память о чемпионе мира среди юниоров Александре Лебедеве и заслуженном тренере РСФСР Валентине Рахманове.

- Александр Лебедев родился в 1961 году в Ярославском районе. В тринадцать лет начал заниматься боксом в спортивном обществе «Спартак», а уже в 15 лет стал победителем первенства России среди юношей, - уточнили в пресс-службе Правительства Ярославской области. - В 1980 году юный чемпион трагически погиб на сборах в Болгарии.

Около ста спортсменов из девяти регионов России примут участие в ежегодном турнире. Боксеры представят разные весовые и возрастные категории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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