2019-12-04T20:38:15+03:00
Общество

Прокуратура выявила компании, торгующие опасным мясом в Ярославской области

Сумма штрафов за нарушения составила более 49 тысяч рублей
Полина ЗАЙЦЕВА
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Установлены факты продажи продукции без маркировки производителя, сведений о дате выработки, сроках годности и условий хранения.Установлены факты продажи продукции без маркировки производителя, сведений о дате выработки, сроках годности и условий хранения.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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Прокуратура Гаврилов-Ямского района Ярославской области совместно с сотрудниками Россельхознадзора провела проверку соблюдения правил при реализации мясной продукции. В ходе рейда были выявлены серьезные нарушения в работе индивидуальных предпринимателей ООО «БИФ» и ООО «Общепит».

- Установлены факты продажи продукции без маркировки производителя, сведений о дате выработки, сроках годности и условий хранения, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Помимо этого, имелись случаи отсутствия ветеринарно-сопроводительных документов, характеризующих территориальное и видовое происхождение, а также ветеринарно-санитарное состояние продукции животного происхождения.

По результатам проверки были возбуждены дела об административных правонарушениях. Суд иски удовлетворил и обязал предпринимателей выплатить штраф в размере 49 с половиной тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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